-PAKİSTAN'DA 5,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM İSLAMABAD (A.A) - 10.08.2011 - Pakistan'ın güneybatısındaki Beluçistan eyaletinde Richter ölçeğine göre 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Pakistan Meteoroloji Kurumu, merkez üssü İran sınırı yakınlarındaki Karan kasabası olan yer sarsıntısının Ketta ve Karaçi kentlerinde hissedildiğini bildirdi. Halkta korku ve paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı olup olmadığı konusunda açıklama yapılmadı. Pakistan'da Şubat ayında aynı bölgede 7,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı meydana gelmiş, sarsıntıda can kaybı olmamıştı.