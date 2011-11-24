-Pakistan'da 45 Taliban militanı öldürüldü İSLAMABAD (A.A) - 24.11.2011 - Pakistan'ın Afganistan sınırında güvenlik güçleriyle çatışmaya giren Taliban militanlarından 45'inin öldüğü bildirildi. Ordunun Kalaya kentindeki karargahından yapılan açıklamada, Afganistan sınırındaki Kurram ilinin Jugai ve Gavaza kırsalındaki direnişcilere yönelik düzenlenen ve hava bombardımanıyla desteklenen operasyonda 45 militanın öldüğü, iki askerin hayatını kaybettiği ve 15 askerin yaralandığı belirtildi. Güvenlik güçlerinin bölgede yuvalanan militanlara karşı operasyonlara devam edeceği kaydedildi.