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Dünya

PAKİSTAN'DA 400 TALİBAN MİLİTANI GÖZALTINDA İSLAMABAD (A.A)

07 Aralık 2010 13:24

-PAKİSTAN'DA 400 TALİBAN MİLİTANI GÖZALTINDA  İSLAMABAD (A.A) - 07.12.2010 - Pakistan'da güvenlik güçleri, ülkenin Afganistan sınırındaki Kuzey Veziristan'da düzenlediği operasyonlarda 400 Taliban militanını gözaltına aldı. Pakistan televizyonlarının güvenlik güçlerine dayanarak yayımladığı haberlerde, askerlerin Kuzey Veziristan'ın Manghopri kırsalında kordon altına aldığı Taliban militanlarını yakaladığı belirtildi. Militanların sorgulanmak amacıyla açıklanmayan bir yere götürüldüğü kaydedildi. Geo News televizyonuna konuşan bir askeri yetkili, Manghorpi'deki operasyonu ülkedeki Taliban güçlerine indirilmiş ''büyük bir darbe'' olarak nitelendirdi.

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