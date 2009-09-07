Pakistan'da 33 Taliban daha öldürüldü

Pakistan güvenlik güçlerinin Hayber bölgesinde düzenlediği operasyonlarda 33 militanın daha öldürüldüğü bildirildi.



Sınır Müfrezesi sözcüsü, yaptığı yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin dün militanlara ait iki eğitim merkezini hedef aldığını, operasyonda 33 militanın öldüğünü, merkezlerin de imha edildiğini belirtti.



Askerlerin militanlara ait 17 sığınağı yıktığı da kaydedildi. Pakistan birlikleri önceki gün de Hayber bölgesinde 30 militanı öldürmüştü. Resmi açıklamalara göre geçen hafta bölgede öldürülen militan sayısı 120'ye yaklaştı.



Ülkenin kuzeybatısında bulunan Hayber'deki operasyonlar yüzünden binlerce kişininse evlerini terk ettiği bildiriliyor. Hayber Geçidi, Afganistan'daki Batılı birliklerle Afgan birliklerine malzeme taşınan ana güzergah üzerinde bulunuyor.

