-PAKİSTAN'DA 30 NATO TANKERİ YAKILDI KARAÇİ (A.A) - 01.10.2010 - Pakistan'da kimliği belirlenemeyen saldırganlar yaklaşık 30 NATO tankerini yaktı. Saldırının meydana geldiği Şikarpur kasabasında görev yapan paramiliter güçlerin bir yetkilisi, Afganistan'daki NATO askerlerine erzak taşıyan tankerlerin 10 kişi tarafından küçük silahlarla saldırıya uğradığını daha sonra da yakıldığını söyledi. Yetkili, yaklaşık 30 tankerin yakıldığı saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını kaydetti. Pakistan'ın kuzeybatısındaki Kurram bölgesinde bulunan militanlara karşı dün NATO güçleri tarafından düzenlenen sınır ötesi iki operasyonda Pakistanlı 3 asker ölmüş, 3'ü de yaralanmıştı. Operasyonların ardından Pakistanlı yetkililer, NATO tankerlerinin Afganistan sınırındaki Hayber aşiret bölgesinden geçişini durdurmuştu.