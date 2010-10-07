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Dünya

PAKİSTAN'DA 26 NATO TANKERİ DAHA ATEŞE VERİLDİ İSLAMABAD (A.A)

07 Ekim 2010 12:55

-PAKİSTAN'DA 26 NATO TANKERİ DAHA ATEŞE VERİLDİ İSLAMABAD (A.A) - 07.10.2010 - Pakistan'ın kuzeybatısındaki Novşehra kenti yakınlarında, Afganistan'daki ABD ve NATO güçlerine yakıt taşıyan 26 tankerin ateşe verildi. Novşehra polisinden bir yetkili, bir grup silahlı kişinin, NATO araçlarının park alanına girerek önce çevreye ateş açtığını, sonra da tankerleri ateşe vererek kaçtığını duyurdu. Polis, tankerlerden sıçrayan ateşin, park yerinin yanındaki otele sıçradığını, yangının daha fazla yayılmaması için çok sayıda itfaiye aracının Peşaver'den Novşehra'ya sevk edildiğini Peşaver ile Novşehra karayolunun bu yüzden ulaşıma kapatıldığını söyledi. Pakistan'da, bu saldırıyla son bir günde 50'den fazla NATO aracı ateşe verildi.  Ülkede son bir hafta içinde NATO'ya ikmal sağlayan araçlara düzenlenen saldırılarda 100'e yakın yakıt tankeri ve TIR ateşe verildi, bu saldırıların tamamını Pakistan Taliban Örgütü (TTP) üstlendi. TTP sözcüsü, dün bazı basın kuruluşlarını telefonla arayarak, saldırıların ABD ve NATO kuvvetlerinin Pakistan topraklarına yaptığı saldırılara misilleme olduğunu belirtmişti.

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