-PAKİSTAN'DA 26 MİLİTAN ÖLDÜRÜLDÜ PEŞAVER (A.A) - 04.06.2011 - Pakistan güvenlik güçlerinin, bugün ülkenin kuzeyinde Afganistan'dan sızan militanlardan 26'sını öldürdüğü bildirildi. Polis yetkilisi Bahadur Han, Yukarı Dir bölgesine sızan militanların askeri birlikleri hedef aldığını, askerler arasında ölen veya yaralanan olmadığını söyledi. Bahadur Han, çarşamba günü 400 militanın güvenlik güçlerine saldırması ve 25'ini öldürmesinin ardından başlayan çatışmaların sürdüğü bölgede, o günden beri öldürülen militan sayısının 100'e yaklaştığını söyledi.