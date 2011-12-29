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Dünya

Pakistan'da 18 Taliban öldürüldü İSLAMABAD (A.A)

29 Aralık 2011 11:20

-Pakistan'da 18 Taliban öldürüldü İSLAMABAD (A.A) - 29.12.2011 - Pakistan ordusunun Afganistan sınırındaki Orakzai bölgesinde yürüttüğü operasyonda 18 Taliban militanı öldürüldü. Ordunun Kalaya kentinde bulunan karargahından yapılan açıklamada, hava bombardımanıyla desteklenen operasyonlarda 18 militanla birlikte dört sivilin de öldüğü bildirildi. Militanlarının kış mevsimini geçirmek için hazırladığı çok sayıda mağara ve sığınağın da imha edildiği belirtilen açıklamada, operasyonların devam edeceği duyuruldu. Pakistan ordusunun, Taliban militanlarının ülkedeki en önemli kalelerinden biri olan Orakzai'de son üç aydır yoğunlaştırdığı operasyonlarda 300'den fazla militan öldürüldü.

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