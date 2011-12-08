-Pakistan'da 15 NATO tankerine saldırı KETTA (A.A) - 08.12.2011 - Pakistan'da, Afganistan'daki NATO üstlerine yakıt taşıyan tankerlere saldırı düzenlendiği ve 15 tankerin ateşe verildiği bildirildi. Pakistan polisi, saldırganların tankerlere roket fırlattığını ve 15 tankeri ateşe verdiklerini belirtti. Yetkili, Afganistan'daki NATO helikopterlerinin, Pakistan'daki kontrol noktasına düzenlediği saldırıdan sonra, NATO birliklerine ikmalin durdurulmasının ardından yaşanan ilk saldırı olduğunu kaydetti. Saldırının Ketta kentinin yakınlarındaki bir terminalde meydana geldiği ve can kaybı yaşanmadığı bildirildi. NATO helikopterlerinin Afganistan sınırındaki bir karakola 26 Kasım'da düzenlediği saldırıda 28 Pakistan askeri hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından Pakistan, Afganistan'daki NATO birliklerine ikmali durdurmuştu.