-PAKİSTAN'DA 15 MİLİTAN ÖLDÜ PEŞAVER (A.A) - 06.06.2011 - Pakistan'ın Afganistan sınırındaki aşiret bölgesine Amerikan insansız uçaklarının attığı füzeler 15 aşırı dinci militanın ölümüne neden oldu. Adını açıklamak istemeyen bir yerel güvenlik yetkilisi, bu sabah düzenlenen saldırılardan ilkinin Güney Veziristan bölgesinde bulunan Vana kenti yakınlarındaki bir bölgeye yapıldığını belirtti. Güvenlik yetkilisi, uçaktan atılan iki füzenin bir din okulunun yakınındaki yerleşim birimlerini hedef aldığını ve yedi militanın öldüğünü kaydetti. Saldırıyı ve ölenleri doğrulayan bir diğer güvenlik yetkilisi, "ölenlerin kimliklerinin henüz belli olmadığını" söyledi. Üst düzey bir askeri yetkili de bu saldırıdan kısa bir süre sonra, Güney Veziristan'ın bir başka bölgesinde yine insansız uçaklar tarafından bir binaya düzenlenen füze saldırısında sekiz militanın öldüğünü kaydetti.