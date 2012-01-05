-Pakistan'da 15 güvenlik görevlisi öldürüldü İSLAMABAD (A.A) - 05.01.2012 - Pakistan'ın Afganistan sınırı yakınlarında geçen ay kaçırılan 15 güvenlik görevlisi öldürüldü. Pakistan Taliban Örgütü (TTP) sözcüsü İhsanullah İhsan, yerel bir ajansın muhabiriyle yaptığı telefon görüşmesinde, ellerinde rehin bulunan 15 güvenlik görevlisinin öldürüldüğünü açıkladı. Rehineleri öldürülme nedeninini ''ordunun yaptığı son saldırılar'' olduğunu belirten İhsan, savaşmaya devam edeceklerini kaydetti. TTP, Pakistan'ın Kuzey Veziristan'ın Miranşah bölgesinde Afganistan sınırını korumakla sorumlu askeri birlikten 15 güvenlik görevlisini 22 Aralık'ta kaçırmıştı.