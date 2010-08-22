-PAKİSTAN'DA 15 BİN KİŞİLİK YAŞAM ALANI OLUŞTURULACAK İSLAMABAD (A.A) - 22.08.2010 - Türk Kızılayının Pakistan'daki Delegasyon Başkanı Mustafa Yılmaz, afetin haber alınmasından sonra bölgeye hızlı bir şekilde geldiklerini belirterek, ''Afet duyulduğundan bu yana 7 uçak yardım malzemesi bölgeye sevk edildi, 250 ton barınma ve gıda yardımında bulunuldu ve 15 bin kişilik tam donanımlı yaşam alanı oluşturulacak'' dedi. Türk Kızılayının gıda, barınma ve konut yapımında kullanılacak çok sayıda malzemeyi taşıyan bir nakliye uçağı da İslamabad'a geldi. İslamabad Çaklala Havalimanında uçağı karşılayan Türk Kızılayı delegasyon başkanı Mustafa Yılmaz, afet haberinin alınmasıyla birlikte Türk Kızılayının hemen bölgeye geldiğini kaydetti. Yılmaz, 2005 yılında yaşanan deprem sonrası kapasite geliştirme projesi kapsamında inşa edilen ve Pakistan Kızılayına devredilen afet yönetim ve lojistik merkezinde kriz masası kurduklarını ve çalışmalara hemen başladıklarını söyledi. Pakistan'daki selle mücadeleyi etkin bir şeklide koordine etmek ve yürütülen tüm yardım faaliyetlerini kontrol altında tutmak amacıyla Türkiye'den Pakistan'a geldiklerini ifade eden Yılmaz, Türk Kızılayı delegasyon başkanlığı ofisini açarak hemen faaliyete başladıklarını kaydetti. Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bugüne kadar Başbakanlık Afet ve Acil Durum Başkanlığı tarafından tahsis edilen nakliye uçaklarıyla 4 Ağustostan itibaren 6 ayrı sevkıyat ile 1,5 milyon ABD doları tutarında yardım geldi. Çadır, battaniye, uyku tulumu, yatak, mutfak seti, hijyen seti ve gıda paketlerinden oluşan 250 ton yardım malzemesini bölgeye ulaştırdık ve yetkililere teslim ettik. Yardımlar bundan sonra da devam edecek. Pakistan Kızılayı yetkililerinin talebi ve yapılan ihtiyaç tespiti çalışmaları kapsamında halkın uzun dönem barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla Türk Kızılayı çelik afet evleri ile Mevlana evlerinden oluşan sevkıyatı Türkiye'den yola çıktı. Bugün 7. uçak ile gelen 40 adet çelik afet evi ile ilk etapta 40 aile için bir 'hürriyet mahallesi' oluşturulacak. Devamında ise 50 TIR'lık karayolu ve demiryolu konvoyu ile toplamda 3 bin adet ev Pakistan'a ulaştırılacak. Burada 10 ile 15 bin kişilik yaşam kentleri oluşturulacak.'' Pakistan'a gelen ve gelecek olan yardım malzemelerinin toplamının 3 bin 500 ton ve 11 milyon ABD doları tutarında olacağını kaydeden Yılmaz, Türk halkının Pakistan halkına karşı olan duygularını çok iyi bildiklerini ve bu düşünce paralelinde yardımlara aracılık ettiklerini belirtti. Tüm dünyanın burada yaşananlar karşısında büyük bir imtihandan geçtiğini ifade eden Yılmaz, Türk halkının yaptığı bağışlar sayesinde büyük bir gururla Pakistan'da görev yaptıklarını kaydetti. -BÜYÜKELÇİ HIZLAN- Türkiye'nin Pakistan Büyükelçisi Babür Hızlan da Pakistan'daki sel felaketinin boyutlarının inanılmaz derecede büyük olduğunu belirterek, felaket sonrası bölgeye ilk Türk heyetinin geldiğini söyledi. Hızlan, Türkiye'den gelen yardımların İslamabad, Lahor ve Karaçi bölgelerine gönderildiğini, bu çalışmaların önümüzdeki günlerde daha da artacağını kaydetti. Büyükelçi Hızlan, Türk Kızılayının sel mağdurlarına iftar vereceğini, Türk sağlık ekibinin de bölgeye gelerek çalışmalara başlayacağını belirtti.