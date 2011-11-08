-Pakistan'da 15 bin aileye kurban İSLAMABAD (A.A) - 08.11.2011 - Diyanet İşleri Başkanlığı, Pakistan'da 2 bin 450 vatandaşın kurbanını kesip, yaklaşık 15 bin yoksul aileye dağıttı. Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği ve Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) tarafından yapılacak organizasyonla ülkenin güneyindeki Mirprur Has, kuzeybatısındaki Laki Marvat ve geçen yılki sellerden etkilenen Pencap Eyaletinin Muzaffergah bölgelerinde kesilen kurbanların etleri 5 kilogramlık paketler halinde yoksul ailelere dağıtıldı. 15 binden fazla aileye ulaştırılan kurban etlerinin dağıtımının bir kısmını Büyükelçilik ve TİKA'da görevli 20 kadar Türk personel gerçekleştirdi. İslamabad Büyükelçisi Babür Hızlan da bin 400 hisse kurbanın kesildiği Laki Marvat bölgesine günler öncesinden giderek kurban kesimi ve dağıtım çalışmalarına başkanlık etti. Diyanet İşleri Başkanlığı, geçen yıl tarihinin en büyük doğal felaketini yaşayan Pakistan'da 3 bin 500 kurban keserek selzedelere dağıtmıştı.