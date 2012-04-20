Pakistan'da 127 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü

Pakistan'da 126 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağı başkent İslamabad'da inişe geçtiği sırada kötü hava koşulları nedeniyle düştü. Uçaktaki 118 yolcu ve 9 mürettebattan kurtulan olmadığı belirtiliyor. Pakistanlı yetkililer kazada kurtulan olmadığını düşündüklerini açıkladı.

Karaçi-İslamabad seferini yapan Bhoja Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında 126 yolcu ve mürettebat bulunuyordu.

Kazanın TSİ 15.00 sularında meydana geldiği ifade edildi.

Pakistan Savunma Bakanı Ahmed Muhtar, uçağın havalimanı birkaç mil uçaklıkta iniş yapmanda hemen önce alevler içinde kaldığını söyledi.

Pakistan televizyonu GEO TV Sivil Havacılık Kurumu kaynaklarına dayandırdığı haberinde, kulenin uçağa iniş izni verdiğini ancak daha sonra uçakla irtibatın kesildiğini belirtti.

Bari kasabasında bir yerleşim bölgesi yakınına düşen uçağa yardım etmek için itfaiye ekipleri ve diğer görevliler yola çıktı.

Pakistanlı yetkilerin yaptığı açıklamaya göre, uçaktan kurtulan olmadığı dile getirildi ancak olay yerinde hâlâ kurtarma çalışmaları devam ediyor.