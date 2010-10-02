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Dünya

Pakistan'da 12 kişiyi taşıyan helikopter sulara çakıldı

Pakistan’da geçtiğimiz aylarda yaşanan sellerin kurbanlarına gıda dağıtmakta olan ve 12 kişiyi taşıyan helikopter sulara çakıldı.

02 Ekim 2010 03:00

T24 - Pakistan’da geçtiğimiz aylarda yaşanan sellerin kurbanlarına gıda dağıtmakta olan ve 12 kişiyi taşıyan helikopter sulara çakıldı. Pakistan ve BM yetkilileri kazada yedi kişinin yaralandığını duyurdu.

 
Pakistan’ın güneyindeki Sindh eyaletinin Dadu bölgesinde yaşanan olayda can kaybı olmazken ciddi bir yaralanma da yaşanmadı.

 
Helikopterin teknik bir aksaklık sonucu acil iniş yapmak zorunda kaldığı, bu sırada sulara gömüldüğü belirtildi.
 

Rus Mi-8 model helikopterdeki 12 kişiden beş tanesinin Rus mürettebat, dördünün Pakistanlı yolcu, ikisinin Avustralyalı ve birinin de Sudanlı olduğu bildirildi.
 

Dünya Gıda Programı sözcüsü AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, “Bir kurtarma helikopteri yola çıktı. Yaralılar Karaçi’ye götürülecek” dedi.
 

Dadu bölgesi polis şefi Gazi Salahuddin ise helikopteri kurtarma çalışmalarının da sürdüğünü belirtti.
 

Bölgede muson yağışları dev sellere neden olmuş ve Pakistan tarihinin en büyük insani felaketi yaşanmıştı.

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