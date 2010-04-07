Pakistan'da 10 Taliban daha öldürüldü

T24-



Ordudan yapılan açıklamada, “Orakzai'nin Saragara bölgesinde teröristlerin barındığı sığınak ve mağaralara yapılan saldırılarda en az 10 Taliban militanı öldürülmüştür” ifadesi kullanıldı.



"Güvenlik güçlerinin havadan ve karadan düzenlediği operasyonlarda teröristlerin kökünün kazıma azminde olduğu" vurgulanan açıklamada, son iki haftada Orakzai bölgesinde 300'den fazla Taliban militanının öldürüldüğü belirtildi.



Pakistan ordusu, Orakzai'deki operasyonlarına geçen ayın ortalarında başlamıştı.