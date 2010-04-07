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Dünya

Pakistan'da 10 Taliban daha öldürüldü

07 Nisan 2010 03:00

T24- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Orakzai bölgesinde 10 Taliban militanı öldürüldü.


Ordudan yapılan açıklamada, “Orakzai'nin Saragara bölgesinde teröristlerin barındığı sığınak ve mağaralara yapılan saldırılarda en az 10 Taliban militanı öldürülmüştür” ifadesi kullanıldı.


"Güvenlik güçlerinin havadan ve karadan düzenlediği operasyonlarda teröristlerin kökünün kazıma azminde olduğu" vurgulanan açıklamada, son iki haftada Orakzai bölgesinde 300'den fazla Taliban militanının öldürüldüğü belirtildi.


Pakistan ordusu, Orakzai'deki operasyonlarına geçen ayın ortalarında başlamıştı.

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