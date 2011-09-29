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Dünya

Pakistan: ABD bizi suçlamayı bıraksın İSLAMABAD (A.A)

29 Eylül 2011 17:01

-Pakistan: ABD bizi suçlamayı bıraksın  İSLAMABAD (A.A) - 29.09.2011 - Pakistan Başbakanı Yusuf Rıza Gilani, ABD'nin bölgedeki istikrarsızlık için Pakistan'ı suçlamayı bırakması gerektiğini söyledi. Gilani, ülkenin siyasi liderleriyle yapılan toplantıda, "Suçlama oyunu son bulmalı. Pakistan'ın ulusal çıkarlarına saygı gösterilmeli" dedi.  ABD, Pakistan'ı Afganistan'daki ABD Büyükelciliğine düzenlenen saldırının sorumlusu olarak gösterilen Hakkani örgütüne destek vermekle suçluyor ve İslamabad'dan operasyonlar başlatmasını istiyor. Pakistan ise suçlamanın asılsız olduğunu savunuyor. 

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