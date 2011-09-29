-Pakistan: ABD bizi suçlamayı bıraksın İSLAMABAD (A.A) - 29.09.2011 - Pakistan Başbakanı Yusuf Rıza Gilani, ABD'nin bölgedeki istikrarsızlık için Pakistan'ı suçlamayı bırakması gerektiğini söyledi. Gilani, ülkenin siyasi liderleriyle yapılan toplantıda, "Suçlama oyunu son bulmalı. Pakistan'ın ulusal çıkarlarına saygı gösterilmeli" dedi. ABD, Pakistan'ı Afganistan'daki ABD Büyükelciliğine düzenlenen saldırının sorumlusu olarak gösterilen Hakkani örgütüne destek vermekle suçluyor ve İslamabad'dan operasyonlar başlatmasını istiyor. Pakistan ise suçlamanın asılsız olduğunu savunuyor.