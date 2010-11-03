-PAKİSTAN'A YARDIM PARASINI ÇALDILAR ANKARA (A.A) - 03.11.2010 - Başkentte bir dershaneye giren 2 zanlı, sel felaketinin ardından Pakistan'a yardım için toplan paranın bulunduğu sandığı alarak kaçtı. Kocatepe Kızılırmak Caddesi'nde bulunan bir dershanesinin çalışanları ile öğrenciler, sel felaketinin ardından Pakistan'a gönderilmek üzere yardım toplamak istedi. Türk Kızılayı ile temasa geçen dershane yöneticileri, bağışların toplanması için Kızılay'dan aldıkları yardım sandığını, dershanede müracaatların kabul edildiği bölümde bir bankonun üzerine yerleştirdi. Bir süre sonra sandığın çalındığını fark eden dershanenin güvenlik görevlileri, durumu Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Dershanenin güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüleri izleyen polis, 2 zanlının öğrenci gibi davranarak dershaneye girdiğini tespit etti. Zanlıların idari kata çıktığı, ancak kapılarda şifreli giriş sistemi bulunduğu için yöneticilerin odasına giremediği belirlendi. Dershaneden çıkarken yardım sandığını farkeden zanlılardan birinin gözcülük yaptığı, diğerinin de kimsenin bulunmadığı sırada sandığı çaldığı kaydedildi. Zanlıların, sandığı bir poşete koyarak dershaneden ayrıldıkları belirtildi. Güvenlik güçleri, eşkali belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Dershanenin yöneticileri ise sandıkta ne kadar para bulunduğunu bilmediklerini, çalışanlar ile öğrencilerin bağışlarının bulunduğu sandığı bir süre sonra Pakistan'a ulaştırılmak üzere Türk Kızılayı yetkililerine teslim etmeyi düşündüklerini ifade etti.