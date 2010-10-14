-PAKİSTAN'A YARDIM MALZEMELERİ TCDD İLE GİDECEK ANKARA (A.A) - 14.10.2010 - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD), 31 Aralık 2011 tarihine kadar, bu ülkeye gönderilecek insani yardım malzemelerinin Türkiye-İran-Pakistan güzergahı boyunca nakliyesi için görevlendirildi. Bakanlar Kurulu'nun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Doğacak görev zararının hesabında, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde belirlenen tarifeler ile TCDD tarifeleri ve mevzuatı çerçevesinde hesaplanan gidiş-dönüş taşıma ücreti ile gümrük formalite işlemleri, vagondan vagona aktarma, elleçleme, feribot geçişleri, sigorta ve taşımayı tamamlayıcı diğer zorunlu faaliyetler nedeniyle oluşan ek masraflar dikkate alınacak. Bu görevlendirme sonucunda TCDD kayıtlarına göre doğacak görev zararı, TCDD tarafından yapılacak ödeme talebine istinaden, TCDD kayıtları esas alınarak Hazine Müsteşarlığı bütçesinde öngörülen ödenek ve nakit planı çerçevesinde Hazine bütçesine gider kaydedilerek ödenecek. TCDD tarafından yapılacak ödeme talebinde, bu görev kapsamında oluşacak taşıma ücreti ile diğer ek masraflara ilişkin ayrıntılı döküme yer verilecek. Karar, 23 Ağustos 2010 tarihinden geçerli olmak üzere, bugünden itibaren yürürlüğe girdi.