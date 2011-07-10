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Dünya

PAKİSTAN'A YARDIM ASKIYA ALINIYOR WASHINGTON (A.A)

10 Temmuz 2011 22:33

-PAKİSTAN'A YARDIM ASKIYA ALINIYOR WASHINGTON (A.A) - 10.07.2011 - ABD, Pakistan'a 800 milyon dolarlık askeri yardımın askıya alınacağını doğruladı. ABD Başkanı Barack Obama'nın Özel Kalem Müdürü William Daley, ABC televizyonunda yaptığı açıklamada, Pakistan'la ilişkilerin ''pürüzlü'' olduğunu söyleyerek, askeri yardımın bir kısmının askıya alınacağını belirtti. Daley, tarafların ilişkileri bozan meseleleri çözmek için çalıştığını da ifade etti. New York Times gazetesi, ABD'nin, Amerikalı askeri eğitimcileri sınır dışı eden ve Taliban'a karşı daha sert önlemler almasını istediği Pakistan'a yardımı askıya alacağını yazmıştı. İki ülke arasındaki gerginlik, Amerikan güçlerinin, terör örgütü El Kaide'nin lideri Usame Bin Ladin'i Pakistan'da Mayıs ayında öldürmesinden sonra artmıştı.

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