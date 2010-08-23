T24 LogoT24 Logo
Dünya

PAKİSTAN'A SAĞLIK YARDIMI  ANKARA (A.A)

23 Ağustos 2010 00:06

-PAKİSTAN'A SAĞLIK YARDIMI  ANKARA (A.A) - 22.08.2010 - Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'daki afetzedelere yardım için Sind ve Belucistan eyaletlerinde kurulacak tam teşekküllü 2 sahra hastanesiyle 40 sağlık personelinin bölgeye gönderildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanlığınca tahsis edilen C-130 tipi askeri kargo uçağının, Türkiye'nin yaptığı yardımların ülke içindeki nakil ve dağıtımına yardımcı olmak üzere belirli bir süre bölgede görev yapacağı belirtildi. Açıklamada, bölgedeki kolera ve sıtma salgınıyla mücadele için ilaç ve tıbbi malzemeden oluşan yardımları afetzedelere ulaştırmak amacıyla uçağın İslamabad'a itikalinin öngörüldüğü kaydedildi. Bunun yanı sıra, Kızılay'ın afetzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için otuz Mevlana evi, rulo yatak, battaniye, gıda ve içme suyundan oluşan 150 bin dolar tutarındaki 50 tonluk malzemeyi kargo uçağıyla bugün İslamabad'a ulaştırmasının beklendiği bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24