-PAKİSTAN'A SAĞLIK YARDIMI ANKARA (A.A) - 22.08.2010 - Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'daki afetzedelere yardım için Sind ve Belucistan eyaletlerinde kurulacak tam teşekküllü 2 sahra hastanesiyle 40 sağlık personelinin bölgeye gönderildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanlığınca tahsis edilen C-130 tipi askeri kargo uçağının, Türkiye'nin yaptığı yardımların ülke içindeki nakil ve dağıtımına yardımcı olmak üzere belirli bir süre bölgede görev yapacağı belirtildi. Açıklamada, bölgedeki kolera ve sıtma salgınıyla mücadele için ilaç ve tıbbi malzemeden oluşan yardımları afetzedelere ulaştırmak amacıyla uçağın İslamabad'a itikalinin öngörüldüğü kaydedildi. Bunun yanı sıra, Kızılay'ın afetzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için otuz Mevlana evi, rulo yatak, battaniye, gıda ve içme suyundan oluşan 150 bin dolar tutarındaki 50 tonluk malzemeyi kargo uçağıyla bugün İslamabad'a ulaştırmasının beklendiği bildirildi.