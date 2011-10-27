-Pakistan'a ikinci saldırı: 6 ölü DERA İSMAİL HAN (A.A) - 27.10.2011 - ABD'nin insansız uçaklarının bugün Pakistan'da düzenlediği ikinci saldırıda 6 kişinin öldüğü bildirildi. Pakistanlı istihbarat yetkilileri, bu akşam Afganistan sınırı yakınlarındaki Kuzey Veziristan bölgesinde militanları hedef alan saldırıda, bir Amerikan füzesiyle 6 kişinin öldürüldüğünü söyledi. Yetkililer, saldırının hedefi olan kişilerin kimliklerinin henüz bilinmediğini kaydetti. İnsansız bir Amerikan uçağının Pakistan'ın Güney Veziristan bölgesinde bu sabah düzenlediği füze saldırısında 5 kişi ölmüş, ölenler arasında Taliban'ın önemli komutanlarından Molla Nazır'ın da olduğu bildirilmişti.