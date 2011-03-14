-PAKİSTAN'A HAVA SALDIRISI: 6 ÖLÜ İSLAMABAD (A.A) -14.03.2011 - Amerikan insansız hava aracının, Pakistan'ın kuzeybatısında düzenlediği saldırıda 6 kişinin öldüğü bildirildi. Pakistan Güvenlik kaynaklarına göre ABD saldırısı, Afganistan sınırında bulunan Kuzey Veziristan'ın Spalga bölgesinde seyir halindeki iki araca düzenlendi. Araçlardaki 6 kişi öldü. ABD'nin hedefinde Pakistan Taliban Örgütü'nün (TTP) komutanlarından Rahimullah olduğu belirtildi. Taliban komutanının ölüp ölmediğine dair bilgi verilmedi. ABD insansız hava araçlarıyla Pakistan'ın Afganistan sınırındaki aşiretler bölgesine düzenlenen saldırılar, bir haftadır yoğunlaştı. Bu saldırılarda 40'a yakın kişi hayatını kaybetti. ABD'nin Pakistan topraklarında 2008'de başlattığı hava saldırılarında 1700'den fazla kişinin öldüğü ifade ediliyor.