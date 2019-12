-PAKİSTAN'A GIDA YARDIMI ANKARA (A.A) - 21.09.2010 - Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından Türk Kızılayı işbirliği ile, Pakistan’da yaşanan sel felaketinde mağdur olan insanlara ulaştırılmak üzere hazırlanan gıdalar 7 TIR ile yola çıktı. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Birlik iştiraki TAREKS A.Ş'nin bakliyat paketleme tesisinden yüklenen 7 tır, Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Hayati Çetin, Merkez Birliği Genel Müdürü Bedrettin Yıldırım'ın katıldığı törenle Pakistan’a gitmek üzere yola çıktı. Merkez Birliği Genel Müdürü Bedrettin Yıldırım törende yaptığı konuşmada şunları kaydetti: ''Gıda kolilerini Türk çiftçisinin ve onlara hizmet edenlerin bir desteği olarak yola çıkarıyoruz. Her kademedeki çalışanımızın bu çorbada tuzu var. Bu nedenle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah bir daha böyle bir felaket göstermesin ama Pakistan’a ne yapsak azdır. Zira bizim en zor zamanımızda, Milli Mücadele zamanımızda hemen yanı başımızda olan Pakistan’dı. O büyük millet o gün bizim her türlü ihtiyacımızı karşılamıştı. Bugün sıra bizde. Biz de bu yardımla sorumluluğumuzu, görevimizi yerine getiriyoruz'' Pakistan'a giden yardım, her bir tırda 1050 adet olmak üzere toplam 7 bin 550 adet koliden oluşuyor. Maddi değeri toplam 285 bin lirayı bulan yardım paketlerinin 25 bin liralık tutarı Koop. İş. Sendikasınca karşılandı. Gıda yardım kolilerinin her birinde 2,5 kg kuru fasulye, 2 kg nohut, 2,5 kg bulgur, 0,75 kg tuz, 5 kg un, 2,5 kg makarna ve 5 kg toz şekeri bulunuyor.