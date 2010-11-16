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Dünya

PAKİSTAN'A FÜZE SALDIRISINDA ÖLÜ SAYISI 20 PEŞAVER (A.A)

16 Kasım 2010 11:27

-PAKİSTAN'A FÜZE SALDIRISINDA ÖLÜ SAYISI 20 PEŞAVER (A.A) - 16.11.2010 - ABD'nin Pakistan'ın Kuzey Veziristan vilayetinde insansız uçakla düzenlediği füze saldırısında ölenlerin sayısının 20'ye yükseldiği bildirildi. Bölgedeki bir istihbarat yetkilisi, pilotsuz uçağın Afgan sınırındaki Gulam Han köyünde militanlar tarafından karargah gibi kullanılan binaya ve bir araca 4 füze attığını, saldırıda şimdiye kadar 20 militanın öldüğünü söyledi. Yetkili, saldırının hedefi olan militanlardan bazılarının Afganistan'dan yeni döndüklerini ifade etti. Pakistan'daki El Kaide ve Taliban militanlarının en büyük sığınağı Kuzey Veziristan vilayeti, son zamanlarda Amerikan insansız uçaklarının füze saldırılarına hedef oluyor.

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