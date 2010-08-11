-PAKİSTAN'A EK YARDIM MALZEMESİ GÖNDERİLECEK" ANKARA (A.A) - 11.08.2010 - Dışişleri Bakanlığı, sel felaketinin vurduğu Pakistan'a ek yardım malzemeleri gönderileceğini bildirdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pakistan tarihinde yaşanan en büyük felaketlerden biri olan bu sel felaketinin açtığı yaraları sarmak amacıyla" Pakistan tarafından talep edilen ek insani yardım malzemelerinin, Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı tarafından temin edildiği belirtildi. Açıklamada, ek yardım malzemelerinin bugün, 13 ve 17 Ağustos tarihlerinde, THY'nin üç kargo uçağı ile Esenboğa Havalimanından hareketle İslamabad'a ulaştırılmasının öngörüldüğü kaydedildi. Dışişleri Bakanlığı, Pakistan halkına bu felaketin yol açtığı zararların üstesinden gelmesi için destek olmaya devam edileceğini bildirdi.