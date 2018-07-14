"Pakistan'a dönüp hapse gireceğim" demişti; ülkeye döner dönmez tutuklandı

"Panama Belgeleri"nde adı geçen ve yolsuzluk suçlamalarıyla görevinden azledilen eski Pakistan Başbakanı Navaş Şerif, kızı Meryem ile birlikte tutuklandı. Görevinden azledilmesinin yanı sıra 10 yıl hapis cezasına da çarptırılan eski başbakan Şerif, "Pakistan'a dönüp hapse gireceğim" açıklamasında bulunmuştu.

Tedavi olan eşini ziyarete gittiği İngiltere'nin başkenti Londra'dan dün sabah ayrılan Şerif, aktarma yaptığı Abu Dabi'den 2 saat rötarlı şekilde Lahor kentine geldi. Hakkında açılan 3 davadan ilki olan "Avenfield davası" sonucunda 10 yıl hapis ve 8 milyon sterlin cezaya çarptırılan 68 yaşındaki Şerif'e, aynı davadan 7 yıl hapis ve 2 milyon sterlin ceza alan kızı Meryem de eşlik etti.

Kızı Maryam Şerif'in yanı sıra damadı Safdar Awan'a da bir yıl ceza verilen Şerif, hakkındaki suçlamaları "siyasi maksatlı" diyerek reddetmişti.

"Pakistan'a dönüp hapse gireceğim"

Şerif'in "Pakistan'a dönüp hapse gireceğim" açıklamasının ardından partisi Pakistan Müslüman Ligi - Navaz (PML-N) eski liderlerini karşılamak için ülke genelinde çağrıda bulundu ancak Şerif, toplanan kalabalığı selamlayamadan tutuklandı.

Şerif ve kızı uçağa binen Federal Soruşturma Bürosu (FIA) yetkililerince pasaportları alınarak havalimanında bulunan özel uçağa bindirildi. İkili hapis cezasının infaz edileceği Adiala hapishanesine götürülmek üzere başkent İslamabad'a doğru yola çıkarıldı.

Şerif'in gelişi öncesinde gözaltı sayısı 378'e yükseldi

Protesto ve karşılamanın yapılacağı Lahor kenti ise güvenlik çemberine alındı. Gösterilerde şiddet olaylarının yaşanmaması ve kalabalığın güvenliği için binlerce polis görevlendirildi. Ayrıca, şehirde bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Kent genelinde Şerif'in gelişi öncesinde PML-N ile bağı olanlara yönelik operasyonlarda gözaltı sayısı 378'e yükseldi.

Yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla yargılanıyor

Üç kez başbakanlık görevini yürüten Şerif 2017'de Panama belgeleriyle ortaya çıkan yolsuzluk iddialarına adının karışması sonrası Anaysa Mahkemesi tarafından görevinden azledilmişti. Şerif mahkemenin bu kararı sonrası istifa ederek görevini bırakmak zorunda kalmıştı.

Pakistan Anayasa Mahkemesi Şerif'in bir kamu görevi üstlenmesini yasaklamıştı. Mahkeme kısa süre sonra Şerif'in tutuklanmasını istemişti. Şerif hakkında açılan diğer davaların ise gelecek aylarda sonuçlanması bekleniyor.

Şerif’ten boşalan başbakanlık koltuğuna iktidar partisinin adayı Şahid Hakan Abbasi getirilmişti.

Hiçbir başbakan 5 yıllık görev süresini tamamlayamadı

14 Ağustos’ta 70’inci bağımsızlık yıl dönümünü kutlayacak Pakistan’ın siyasi tarihinde üç kez başbakanlık yapan Şerif dahil şu ana kadar hiçbir başbakan 5 yıllık görev süresini tamamlayamadı.

Pakistan'da seçmenler 25 Temmuz'da sandık başına gidecek.

3 kez görevden uzaklaştırıldı

Navaz Şerif, ilk defa 5 yıllık görev süresini dolduran hükümeti kuran başbakan olarak ülke tarihine geçti. İlk olarak 1990'da eski Başbakan Benazir Butto'dan boşalan başbakanlık koltuğuna oturan Şerif, 1993'te istifa etti. İstifa, kooperatiflerin yaklaşık 1 milyon kişinin parasını batırması ve Cumhurbaşkanı Gulam Işhak Han ile Şerif arasında yaşanan anayasa krizi ardından çıkan darbe söylentileri sonucunda geldi.

Şerif'in ikinci dönemi ise askeri darbeyle sona erdi. Hindistan ile Keşmir'de yaşanan savaşın ardından Şerif, Genelkurmay Başkanı Pervez Müşerref'i görevinden aldı. Bu haberi, Sri Lanka'dan dönerken öğrenen Müşerref, kendisine bağlı askerlerle darbe yaparak ülkede yönetime el koydu. Şerif, darbenin ardından kurulan mahkemede idama mahkum edilse de Suudi Arabistan Kralı Fahd'ın girişimiyle bu ülkeye 10 yıl sürgüne gönderildi.

Sürgünden 2007'de mahkeme kararıyla dönen Şerif, 2013'te yapılan seçimde yeniden başbakan oldu. Şerif, kurduğu hükümete 4 yıl başbakanlık yapabilirken, yerine 2017'de Şahid Hakan Abbasi atandı. Abbasi, Şerif'in hükümetiyle devam ederek 5 yıllık görev süresini tamamladı.