Pakistan'a dönmek isteyen Müşerref'e Taliban'dan ölüm tehdidi

Pakistan'da Mayıs'ta yapılacak seçimlerde aday olmak için yarın ülkesine dönebileceğini açıklayan Pervez Müşerref'i Taliban tehdit etti. Taliban, "Müşerref'i cehenneme göndermek için özel bir ekip kurduk" açıklaması yaptı.



Eski darbe lideri ve devlet başkanı Pervez Müşerref önümüzdeki Mayıs ayında yapılacak seçimlerde aday olmak ve ülkesine dönmek için bir engel bulunmadığını açıkladı. Pakistan'daki Taliban, ülkesine dönmek isteyen Müşerref'i yayınladığı bir video ile tehdit etti.

Videoda, dönmesi halinde Müşerref'i öldürmek için keskin nişancı ve intihar bombacılarından oluşan bir ekibin hazır bekletildiği belirtildi.

Uluslararası haber ajansı Reuters'in yayınladığı videodu, daha önce Müşerref'e suikast girişiminde bulunan Taliban üyesi Adnan Raşid şunları söylüyor: "İslam mücahitleri, Müşerref'i cehenneme göndermek için özel ekip kurdu. Ekip, intihar bombacıları, keskin nişancılar, özel saldırı birlikleri ve onlarla birlikte hareket edecek militanlardan oluşuyor."

Pakistan'dan kaçıp sürgünde yaşayan eski devlet başkanı Pervez Müşerref'in avukatları, yetkililerin, eski devlet başkanı hakkındaki suçlamalar hakkında kefalet düzenlemesi yaptığını açıklamıştı.

Yarın Pakistan'a dönmek isteğini açıklayan Müşerref, eski başbakan Benazir Butto'nun öldürülmesi ve yargıçların hukuk dışı yollarla tutuklanması ile bağlantılı olmakla suçlanıyor.

Müşerref darbe sonrasında demokrasiye dönülmesi için yoğun baskıları izleyen bir dönemin sonunda 2007 yılında devlet başkanlığını bırakmıştı.

Seçim yenilgisinin ardından yurtdışına kaçan Pervez Müşerref önce Dubai'ye ardından da Londra'ya gitmişti.