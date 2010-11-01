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Dünya

PAKİSTAN'A AMERİKAN SALDIRISI: 6 ÖLÜ İSLAMABAD (A.A)

01 Kasım 2010 09:37

-PAKİSTAN'A AMERİKAN SALDIRISI: 6 ÖLÜ İSLAMABAD (A.A) - 01.11.2010 - Pakistan'ın Afganistan sınırındaki Kuzey Veziristan'a Amerikan insansız uçaklarıyla düzenlenen füze saldırılarında 6 kişinin öldüğü bildirildi.      Pakistan televizyonlarının bölgedeki güvenlik kaynaklarına dayanarak yayımladığı haberlere göre, Kuzey Veziristan'ın Miranşah bölgesindeki Haydar Hel köyünde bir eve Amerikan insansız uçaklarıyla yapılan füze saldırıda 6 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. İstihbarat kaynakları tarafından doğrulanan saldırıda ölenlerin kimlikleri hakkında bilgi verilmedi. ABD, eylül ayında 22, geçen ay 17 defa insansız hava araçlarından atılan füzelerle Pakistan topraklarına saldırı düzenledi, bu saldırılarda yaklaşık 190 kişi hayatını kaybetti.      Amerika'nın 2008'den beri Pakistan topraklarında düzenlediği saldırılarda bin 200'den fazla kişinin öldüğü belirtiliyor.      Saldırılar, Pakistan kamuoyunda Amerika'ya tepkilere neden oluyor.

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