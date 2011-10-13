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Dünya

Pakistan'a Amerikan saldırısı: 6 kişi öldü İSLAMABAD (A.A)

13 Ekim 2011 13:17

-Pakistan'a Amerikan saldırısı: 6 kişi öldü İSLAMABAD (A.A) - 13.10.2011 - Amerikan insansız hava araçlarının Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesine yaptığı saldırıda en az 6 kişinin öldüğü bildirildi. Pakistan televizyonlarının bölgedeki güvenlik kaynaklarına dayanarak verdiği habere göre, insansız uçakla Kuzey Veziristan'daki Dande Darpakhel köyünde bir eve düzenlenen saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı. Televizyonlara konuşan bazı görgü tanıkları, insansız hava aracından iki füze atıldığını ve saldırının köyde büyük paniğe neden olduğunu söyledi.  Amerikan saldırısı resmi kaynaklar tarafından da doğrulandı. ABD, Taliban ve El Kaide militanlarının varlığını gerekçe göstererek Pakistan'ın kuzeyindeki bölgelere sık sık insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenliyor.

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