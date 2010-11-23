-PAKİSTAN'A ABD CASUS UÇAĞI SALDIRISI İSLAMABAD (A.A) - 23.11.2010 - Amerikan casus uçağının Pakistan'ın Afganistan sınırı yakınlarındaki Miranşah bölgesinde düzenlediği saldırıda 9 militan öldü. Pakistan televizyonlarının yerel güvenlik kaynaklarına dayanarak verdiği habere göre, Miranşah'ın 25 kilometre doğusundaki Hasor köyünde gece düzenlenen füze saldırısında aralarında Taliban'ın bölge komutanı ve iki yabancı uyruklunun da bulunduğu 9 militan öldü. Amerikan insansız uçaklarının son iki ayda Pakistan topraklarında düzenlediği saldırılarda önemli oranda artış oldu. Eylül ayı başından beri ülkenin kuzeybatısındaki El Kaide ve Taliban militanlarının hedef alındığı iddia edilen 47 saldırıda, 250'den fazla kişinin öldü.