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Dünya

PAKİSTAN'A 430 MİLYON DOLARLIK KREDİYE ONAY WASHİNGTON (A.A)

01 Ekim 2010 10:54

-PAKİSTAN'A 430 MİLYON DOLARLIK KREDİYE ONAY WASHİNGTON (A.A) - 01.10.2010 - Dünya Bankası, tarihinin en büyük sel felaketiyle karşılaştığı bildirilen Pakistan'a yaralarını sarmasında yardımcı olması için öngörülen 430 milyon dolarlık krediyi onayladı. Sel felaketinden sonra Pakistan'a bir miktar yardım gönderen Dünya Bankası, 300 milyon dolarlık kredinin gıda, ilaç, çadır, yakıt ve makine alımında kullanılacağını belirtti. Kredinin bu mali yıl kapsamında Pakistan'a taahhüt edilen 1 milyar dolarlık kredinin parçası olduğunu bildirilirken, Dünya Bankasının, selde büyük bölümü zarar gören karayolu sisteminin onarılması için de 130 milyon dolarlık kredi verdiği kaydedildi.  Pakistan'da selin verdiği zararı ölçen Dünya Bankası ve Asya Kalkınma Bankası, ilk belirlemelere göre, 1.8 milyon evin yıkıldığını ya da hasar gördüğünü, 8 milyondan fazla insanın da evsiz kaldığını bildirmişti.

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