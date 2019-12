-Pakistan'a 1200 öğrenci kapasiteli Türk okulu İSLAMABAD (A.A) - 08.10.2011 - Pakistan'da eğitim alanında 16 yıldır faaliyet gösteren Pak-Türk Çağ Eğitim Vakfı tarafından başkent İslamabad'da bin 200 öğrencinin eğitim alacağı Türk okulunun temelleri atıldı. İslamabad'ın eğitim bölgesi olarak adlandırılan ve birçok uluslararası okulun yer aldığı H-8 semtinde on dönüm arazi üzerine inşa edilmesi planlanan Türk okulunun temel atma törenine Pakistan Senatosu Başkan Vekili Can Cemali, AK Parti Malatya Milletvekili Ömer Faruk Öz, AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Babür Hızlan, Türk Cumhuriyetlerinin misyon şefleri, Türk ve Pakistanlı işadamları ile çok sayıda davetli katıldı. İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende Türk okulunun öğrencileri folklor gösterisi yaptı ve şarkılar seslendirdi. Törende konuşan Pak-Türk Çağ Eğitim Vakfı Genel Müdürü Ünal Toşur, 1995 yılında eğitim faaliyetinde bulunduklarını hatırlatarak Pakistan'ın yedi ayrı kentinde 20 Türk okulu bulunduğunu söyledi. Toşur, temeli atılan bin 200 kapasiteli, 40 derslikli okulun maliyetinin tamamının Pakistanlı işadamlarınca karşılanacağını, okulun iç donanımının ise Kayserili işadamları tarafından üstlenileceğini belirterek, eğitim yuvasının yapımına katkı sağlayan eğitim gönüllülerine teşekkür etti. Törende konuşma yapan Pakistan Senato Başkan Vekili Cemali, ülkesinin zorlu bir dönemden geçtiğini ve türlü problemlerle uğraşmak zorunda olduğunun altını çizerek, ''Böylesine kötü günlerde yanımızda olan, ülkemize yatırım yapan Türk işadamlarını gönülden alkışlıyorum'' dedi. Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Hızlan'dan da övgüyle söz eden Cemali, Hızlan'ın sellerin vurduğu bölgelerde yardım çalışmalarına katılmasını ve bayramı selzedelerle birlikte geçirmesinin kendisini ve ailesini çok etkilendiğini ifade etti. AK Parti Kayseri Milletvekili Öksüzkaya, İslamabad'a Türk okulunun temelini atmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, ülkelerinden binlerce kilometre uzakta fedakarca görev yapan eğitimcileri kutladığını söyledi. Dünya geneline yayılmış Türk okulların Türkiye için önemine de değinen Öksüzkaya, şunları kaydetti: ''Türk okullarında eğitim alıp dünya çapında başarılı olan Pakistanlıların olduğunu haber aldım, bu okulların insanlığın geleceği ve dünya barışı adına önemli misyon eda ettiğine inanıyorum. Sıkıntılı bir dönemden geçen Pakistan halkının her zaman yanında olduk, şimdi birlikte eğitim projeleri geliştirmek istiyoruz. Pakistan'da bir Türk üniversitesi görmek istiyoruz, Pak-Türk üniversitesini Pakistan'da açmak için gayret göstereceğiz'' dedi.