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Dünya

Pakistan Youtube yasağını kaldırdı

'İnternetimi serbest bırak' partisinin olduğu gün, Pakistan'dan 96 saat süren Youtube yasağının kalktığı haberi geldi.

27 Mayıs 2010 03:00

T24 - Türkiye’deki Youtube yasağı 750. gününü geride bıraktı. Yasaklara dikkat çekmeyi amaçlayan 'internetimi serbest bırak' partisinin olduğu gün, Pakistan'dan 96 saat süren Youtube yasağının kalktığı haberi geldi.

Türkiye internet yasaklarında Çin, Kuzey Kore, İran gibi ülkelerle birlikte başı çekiyor.

Dünyada milyonlarca kullanıcısı olan video paylaşım sitesi Youtube, bütün tepkilere rağmen tam 750 gündür kapalı durumda.

Dünyaca ünlü bilim adamı Richard Dawkins'in sitesine girip evrim teorisini incelemek bile Türkiye sınırları içinde mümkün değil.

Yakın zamana kadar MySpace, Google Groups ve Dailymotiın gibi dünyada takip edilen sitelere de ulaşım sağlanamıyordu.

Bütün bu yasaklara dur demek için, dün gece İstanbul'un önemli mekanlarından Ghetto’da protest parti düzenlendi. Türkiye Bilişim Vakfı'nın da desteklediği parti, ifade özgürlüklerine getirilen yasaklara dikkat çekmeyi amaçlıyor.

'İnternetimi serbest bırak' partisinde, Hürriyet’ten Sedat Ergin, Radikal’den Yıldırım Türker, sinema ve müzik eleştirmeni Sevin Okyay, Referans’tan Eyüp Can ve Sabah’tan Yavuz Baydar dj olarak sahne aldılar.


Pakistan Youtube'u açtı

Türkiye’de yasaklara kaşı partiler düzenlenip çözüm aranırken, Pakistan, Youtube'a erişim yasağını kaldırdı.

Hz. Muhammed'e hakaret içeren sayfalar bulunduğu için 4 gün önce erişimi engellenen Youtube'a yasağın kaldırılmasıyla ilgili, Pakistan İçişleri Bakanı Rehman Malik, konuyu hükümet nezdinde görüştüklerini ve meslektaşlarıma bu siteleri bloke etmenin iyi bir şey olmadığını söylediğini ifade etti.

Ülkede, diğer erişim yasakları devam ederken, bakan, sadece hakaret içeren unsurların bulunduğu bazı sayfaların yasaklı kalacağını belirtti.


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