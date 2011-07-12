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Dünya

PAKİSTAN YARDIM ALAMAZSA ASKER ÇEKECEK İSLAMABAD (A.A)

12 Temmuz 2011 17:34

-PAKİSTAN YARDIM ALAMAZSA ASKER ÇEKECEK İSLAMABAD (A.A) - 12.07.2011 - Pakistan Savunma Bakanı Ahmed Muhtar, ABD'nin kendilerine yardımı kesmesi halinde Afganistan sınırı yakınında militanlarla savaşan birliklerini geri çekebileceklerini söyledi. Muhtar, Express 24/7 televizyonuna verdiği, tamamı daha sonra yayımlanacak demeçte, "Eğer işler en ufak şekilde zorlaşırsa, tüm güçlerimizi geri çekeceğiz" dedi. Amerikalıların Pakistan'a para vermemekte direnmesi durumunda, bir sonraki adımın hükümetin ya da silahlı kuvvetlerin sınır bölgelerinden ayrılması olacağını belirten Muhtar, ordunun çok uzun süre dağlarda kalmasını karşılayamayacaklarını kaydetti. ABD, Pakistan'a yapacağı 2 milyar dolarlık yardımın 800 milyon dolarını keseceğini açıklamıştı. Pakistan'la ABD arasındaki ilişkiler, terör örgütü El Kaide'ni lideri Usame bin Ladin'in 2 Mayıs'ta Abodabad'da Amerikan komandoları tarafından öldürülmesinin ardından iyice gerginleşmişti.

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