-PAKİSTAN, WIKILEAKS'İ KINADI İSLAMABAD (A.A) - 29.11.2010 - Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ortaya çıkarttığı belgelerle dünyada tartışma yaratan WikiLeaks sitesini kınadı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Basid, WikiLeaks sitesinde yayımlanan belgeleri ''sorumsuzluk'' olarak nitelendirerek, hassas bilgilerin ortaya çıkarılmasını kınadıklarını açıkladı. Pakistan'ın savunmasını ve ülke politikalarını ilgilendiren kritik bilgilerin internet sitesinde yayımlanmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Basid, söz konusu belgelerin sorumsuzca ve rahatlıkla servis edilmesinin ''kınanması gereken bir davranış'' olduğunu ifade etti. Basid ayrıca, sitede yer alan çoğu bilgilerin Amerikalı yetkililer tarafından daha önce kendilerine iletildiğini belirtti. WikiLeaks sitesinde yayımlanan gizli belgelerde, ABD'nin, Pakistan'ın sahip olduğu zenginleştirilmiş uranyumu Pakistan'ın elinden almaya yönelik raporlar ile Devlet Başkanı Asıf Ali Zerdari ve Pakistan yönetimi hakkında olumsuz ifadeler yer almıştı.