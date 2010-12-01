Pakistan WikiLeaks için 'komplo' dedi

T24 - Pakistan Milli Meclisi, Wikileask internet sitesinde yayımlanan belgeleri ''İslam ülkeleri arasındaki ilişkileri zayıflatmak amacıyla kasıtlı olarak planlanmış komplo'' olarak nitelendirdi.

Parlamento Daimi Komitesi üyelerinin imzasıyla yayımlanan bildiride, "Wikileaks'deki belgelerin Müslüman ülkeler arasında zaten zayıf olan ilişkilere zarar vereceği ve bu amaçla yayımlanan belgelerin kasıtlı olarak planlanmış birkomplo olduğu" savunuldu.

Gazetecilere açıklama yapan Meclis Daimi Komite Başkanı Belum Hasnain, söz konusu belgelerin kitle iletişim araçları vasıtasıyla sürekli gündemde tutulmasının da yine İslam ülkeleri arasındaki ilişkilere yalnızca zarar vereceğini söyledi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, belgelerin yayımlandığı ilk gün Wikileaks sitesini kınamış ve bu belgeleri yayımlayanları ''sorumsuzlukla'' suçlamıştı.



