-PAKİSTAN VE KÜBA'DA UÇAK DÜŞTÜ İSLAMABAD/HAVANA (A.A) - 05.11.2010 - Pakistan'da içinde 22 kişi bulunan bir uçakla, Küba'da içinde 68 kişinin bulunuğu iç hat seferi yapan bir yolcu uçağı düştü. Pakistan'ın Karaçi kentinde düşen uçağın bir Amerikan petrol şirketi tarafından kiralandığı bildirildi. Yerel Geo News televizyonuna konuşan sivil havacılık yetkilisi Pervaiz George, 22 kişiyi taşıyan uçağın Amerikan petrol şirketi tarafından kiralandığını, ölenler arasında bazı yabancıların da olabileceğini söyledi. Yetkili, Sind bölgesindeki Bhit Şah petrol bölgesine gitmek için havalanan uçağın kalkışından kısa süre sonra motorunda meydana gelen arıza sonucu düşmüş olabileceğini belirtti. Başka bir yetkili de, uçaktan çıkarılan 22 cesetin tamamen kömürleşmiş olması nedeniyle kimliklerinin belirlenemediğini kaydetti. -KÜBA'DA YOLCU UÇAĞI DÜŞTÜ Küba'da içinde 68 kişinin bulunuğu iç hat seferi yapan bir yolcu uçağının düştüğü bildirildi. Küba televizyonunun verdiği haberde, adanın doğusunda bulunan Santiago de Cuba kentinden başkent Havana'ya giden ve içinde 28'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 61 yolcu, 7 mürettabatın bulunduğu uçağın ülkenin iç kesimlerinde bulunan Sancti Spiritus eyaletinde düştüğü belirtildi. Yerel yetkililer, uçağın düşmeden önce kontrol kulesiyle irtibata geçtiğini ve acil durum bildirdiğini dile getirdi. Ölü ve yaralı sayısı ile kaza nedeni konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.