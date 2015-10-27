Pakistan ve Afganistan'da can kaybı artıyor



Afganistan'ın kuzeyinde Pakistan ve Tacikistan arasında pazartesi günü meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremde en az 300 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Depremden büyük ölçüde etkilenen Pakistan'da can kaybının 230'u bulduğu, Afganistan'da da en az 76 kişinin öldüğünün belirlendiği açıklandı. İki ülkede çok sayıda kişi de hastanelerde tedavi altında.

Twitter hesabından "Rakamlar artabilir" mesajını paylaşan Afgan hükümeti yetkililerinden Abdullah Abdullah, ayrıca yaklaşık 4 bin binanın da zarar gördüğünü belirtti.

Ulaşım zor

Afganistan'da yardım ekiplerinin enkaz altında kalanlara ulaşmasında zorluklar yaşandığı bildirildi. Depremin yol açtığı toprak kayması nedeniyle dağlık bölgelerde yolların kapandığı belirtiliyor. Afgan yetkililer, radikal İslamcı Taliban'ın kontrolündeki bölgelerde de birçok yola geçişin olmadığını söylüyor.

Hindistan ve ABD, depremden etkilenen ülkelere yardım teklifinde bulundu. Ancak Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, yardım önerilerini geri çevirerek "Bu trajeyi son erdirmek için kendi kaynaklarımız yeterli" dedi. Birleşmiş Milletler de ihtiyaç duyulması halinde kurtarma çalışmaları için hazır olduklarını duyurdu.