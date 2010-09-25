-PAKİSTAN UÇAĞINA BOMBA İHBARI STOKHOLM (A.A) - 25.09.2010 - Kanada-Pakistan seferini yapan Pakistan yolcu uçağı, bomba ihbarı nedeniyle İsveç'in başkenti Stokholm'ün Arlanda havaalanına zorunlu iniş yaptı. Stokholm polis sözcüsü Sussie Illum, Kanada polisinin, Toronto'dan Karaçi'ye giden ve içinde 273 kişi bulunan Boeing 777 tipi uçağın yolcularından birinin patlayıcı taşıdığı ihbarı almasının üzerine pilotun acil iniş yapma kararı aldığını söyledi. Arlanda havaalanına güvenli bir şekilde inen uçağın henüz boşaltılmadığını belirten Illum, polisin söz konusu kişiyi gözaltına almak üzere olay yerine gittiğini kaydetti.