Pakistan, Taliban'ın kontrolündeki Afganistan sınır kapısını yeniden açtı

Pakistan, Taliban örgütünün ay başında kontrolü ele geçirdiği güneybatıdaki Spin Boldak Sınır Kapısı'nı yeniden açtı. Kararın ardından sınırın Pakistan tarafında bekleyen 100'den fazla TIR Afganistan'a geçti.

Pakistan'ın Belücistan eyaletine bağlı Çemen kenti ile Afgansitan'ın Kandahar kentine bağlı Spin Boldak ilçesi arasındaki sınır kapısı, ay başında Taliban militanları ile Afgan güvenlik güçleri arasındaki şiddetli çatışmaların ardından örgütün kontrolüne geçmiş, İslamabad yönetimi o günden itibaren sınırı kapatma kararı almıştı.

Reuters'a açıklama yapan Çemen kenti yetkilisi Arif Kakar, "Pakistan bugün, Afganistan'la olan Çemen sınırını açtı ve son bir aydır askıya alınan transit ticareti yeniden başladı." dedi.

Ayrıca yetkili, sınırın haftanın altı günü açık kalacağını bilgisini de paylaştı.

Adının açıklanmasını istemeyen Pakistanlı iki gümrük yetkilisi de Spin Boldak'ın yanı sıra sınır kasabası Wesh'in hala Taliban'ın kontrolü altında olduğunu belirterek sınırda nasıl bir düzenleme yapıldığını veya malların gümrükten kimin geçirdiğini bilmediklerini aktardı.

Gümrük çalışanları, Pakistanlı yetkililerin mallarının bozulma tehlikesi nedeniyle tacirlerin baskısı altında olduğunu kaydetti.