Pakistan Sırbistan Büyükelçiliği, Başbakan İmran Han'a Twitter'dan seslendi: 3 aydır maaşımız ödenmemişken ne kadar daha sessiz kalmamızı bekliyorsun?

T24 Dış Haberler

Pakistan'ın Sırbistan Büyükelçiliği çalışanları, Twitter'dan maaşlarının 3 aydır ödenmediğini açıklayarak Başbakan İmran Han'a seslendi.

Büyükelçilik resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Enflasyon geçmişteki tüm rekorları kırarken hükümet çalışanlarının ne kadar daha sessiz kalmasını bekliyorsun? 3 aydır maaşımız ödenmemişken ve çocuklarımız ödenmeyen ücretler nedeniyle okuldan ayrılmak zorunda kalmışken ne kadar daha sessiz kalmamızı bekliyorsun?" denildi.

Paylaşımda, "Yeni Pakistan bu mu?" diye soruldu.

Resmi hesaptan yapılan ikinci paylaşımda da, "Özür dilerim İmran Han, elimde başka seçenek kalmadı" ifadeleri yer aldı.

Başbakan Han'ın da etiketli olduğu paylaşımlar kısa süre içinde binlerce kişi tarafından beğenildi ve retweetlendi.

Paylaşımlar, kısa süre içinde silindi.