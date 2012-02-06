-Pakistan şeytanın bacağını kırdı DUBAİ (A.A) - 06.02.2012 - İngiltere, kriket tarihinde ilk defa Pakistan karşısında hezimete uğradı. 3-0 elenen İngiltere 71 sayı yedi. Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dubai Uluslararası Kriket Stadyumu'ndaki karşılaşmanın sonunda Pakistan kriket milli takımının kaptanı Misbahül Hak, "Artık Pakistan'ın (İngiltere'nin bile üstündeki) kudreti, krikette kanıtlanmıştır" dedi. Pakistan bu sonuçla, eski İngiliz sömürgelerinde çok sevilen spor olan krikette en güçlü geleneksel takım İngiltere'nin yanında Hindistan, Bangladeş, Avustralya, Yeni Zelanda, Zimbabve'nin yanında yıldızı parlayan bir milli takım olduğunu gösterdi.