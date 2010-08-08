-PAKİSTAN SELE TESLİM MULTAN (A.A) - 08.08.2010 - Pakistan'da Muson yağmurlarının yol açtığı seller yüzünden ülkenin orta ve güney kesimindeki Pencap ve Sind eyaletlerinden kaçış sürüyor. Ülkeyi 15 gündür etkisi altına alan ve hala devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle Pakistan'ın can damarı olarak nitelendirilen Pencap ovasının tamamına yakını sular altında. Ordu ve kamu kurumlarına ait helikopter, bot ve kara araçlarının yetersiz olması nedeniyle mağdurlar, canlarını kurtarmak için eşek, at, deve ve öküz arabalarına yükledikleri kısıtlı sayıda hayati malzemelerle yağmur altında sel bölgelerinden kaçmaya çalışıyor. Bölgesel yönetim tarafından sağlanan hava aracıyla felaket bölgesini havadan görüntüleyen az sayıdaki yabancı medya mensubu arasında AA da vardı. Havadan bakılınca, İndus nehrini besleyen 5 akarsudan yükselen su baskınının kapladığı alan, Pencap Ovasında 450 kilometre uzunluğunda 35 ile 50 kilometre genişliğinde bir iç deniz meydana getirmiş. Denizin üzerinde uçulduğu izlenimi veren İndus vadisinin dışında kalan bölgeler de şiddetli yağışlar nedeniyle su altında. Pencap Eyaleti hükümet yetkilisi İmtiyaz Ahmed, sadece Pencap'ta 5 binden fazla köyün sular altında kaldığını, ne kadar tarım arazisinin sular altında kaldığını, kaç hayvanın telef olduğunu henüz tespit edemediklerini söyledi. Pencap Eyaleti yönetiminin görevlendirdiği sağlık ekiplerinin koordinatörlüğünü yapan Fuat Hasan, kirli atıkların ve kanalizasyonların sel sularına karıştığını ve içme suyu sıkıntısı yaşandığını söyledi. Ahmed, bölgede günde 500 bin plastik şişe su dağıtıldığını, salgın hastalıkların önüne geçmek amacıyla sağlık kontrolü ve aşılama çalışmaları yapıldığını belirtti. Sellerle birlikte yayılan zehirli yılanlarla da mücadele etmek zorunda kaldıklarını kaydeden Hasan, bütün kamp bölgelerine yılan sokmalarına karşı serum gönderdiklerini ve bu nedenle 10'dan fazla kişinin öldüğünü ifade etti. Temmuz ayı ortalarında başlayan ve bütün Pakistan'da etkili olan Muson yağmurlarının neden olduğu sellerde resmi rakamlara göre bin 600'den fazla kişi hayatını kaybetti, 13 milyona yakın kişi evsiz kaldı. Son 80 yılın ''en şiddetli yağmurları'' olarak kayıtlara geçen Muson yağışlarının Ağustos ayı sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.