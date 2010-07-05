Pakistan: Pencap’taki Nükleer Reaktörler Gözetim Altında Olacak

T24- Pakistan’ın Pekin Büyükelçisi Mesud Han, Devlet Başkanı Asıf Ali Zerdari’nin Çin’i ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, Pencap’ta Çin’in yardımıyla inşa edilecek iki yeni reaktörün Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi’nin gözetiminde olacağını vurguladı.



ABD, söz konusu nükleer anlaşmaya ilişkin endişelerini dile getirmişti. Zira Çin bir süre önce Nükleer Silahsızlanma Anlaşması’na imza atmayan Pakistan ve Hindistan gibi ülkelere nükleer teknoloji satmayacağı taahhüdünde bulunan Nükleer Tedarikçiler Grubu’nun bir üyesi oldu. Ancak grubun üyesi olan Washington da 2008’de özel bir izinle Hindistan’la nükleer anlaşmaya varmıştı.



Pakistan Devlet Başkanı Zerdari’nin Çin’deki 5 günlük ziyaretinde iki ülke arasındaki yeni ilişkileri ele alacağı belirtiliyor.