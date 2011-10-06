-Pakistan ordusundan Afganistan'a uyarı İSLAMABAD (A.A) - 06.10.2011 - Pakistan Ordu Komutanı General Pervez Eşvak Kayhani Afganistan'dan sınır ötesi faaliyetlerine son vermesini istedi. Hindistan sınırı yakınlarındaki Mangla'da Pakistan-Suudi Arabistan ortak askeri tatbikatı sırasında gazetecilere açıklama yapan General Kayhani, Pakistan'ın Afganistan'ın sınır ötesi faaliyetlerine şimdiye kadar göz yumduğunu, Afganistan'ın bu tavrına devam etmesi durumunda ordunun gerekli cevabı verme kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Suudi askerleriyle ortak tatbikat yapmalarındaki amacın Suudi Arabistan ile ülkesi arasında bulunan derin ve güçlü dostluğu pekiştirmek ve teröre karşı ortak harekat kabiliyetlerini geliştirmek olduğunu belirten olduğunu belirten Pakistan Ordu Komutanı ayrıca, dünyada her sorunun sadece askeri yöntemlerle çözülemeyeceğin uluslararası kamuoyunca daha iyi anlaşıldığına işaret etti. Afganistan askerlerinin geçen ay Pakistan'ın kuzeybatısındaki Kunar ve Nuristan bölgelerinde sınırı ihlal etmeleri üzerine Pakistan Kabil yönetimine nota vermişti.