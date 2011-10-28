-Pakistan ordusu: "Taliban'a destek vermiyoruz" İSLAMABAD (A.A) - 28.10.2011 - Pakistan ordusu, Afganistan'daki Taliban örgütüne destek iddialarını bir kez daha reddetti. Pakistan Ordu Sözcüsü General Ahtar Abbas bir televizyon kanalına verdiği mülakatta, Amerikalı ve Afgan yetkililer tarafından sürekli gündemde tutulan ''Taliban'a yardım'' iddialarını ''asılsız ve kötü niyetli'' olarak nitelendirerek, Taliban örgütüne karşı mücadele eden ABD ve Afganistan'ın kendi hatalarını Pakistan'a fatura etmek istediklerini söyledi. Pakistan'ın Afganistan'daki militanlara eğitim vermesi ve silahlandırmasının söz konusu olmadığını belirten General Abbas, müttefikleri ABD'nin zaman zaman çift taraflı oynadığını ileri sürdü. Taliban'ın saldırılarında binlerce güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Pakistan Ordu Sözcüsü, ''El-kaide ve Taliban örgütlerine karşı ülkemiz esaslı bir savaşın içindedir'' dedi. Ülkesine yönelik tehditlerle savaşmaya devam edeceklerini ifade eden General Abbas, ülkesinin günah keçisi yapılmak istenmesine asla izin vermeyeceklerini kaydetti. Pakistan, başta ABD ve komşuları Afganistan ile Hindistan tarafından aşırılık yanlısı terörist gruplara destek vermekle suçlanıyor. Ancak İslamabad yönetimi bu suçlamalara her defasında şiddetle karşılık veriyor.