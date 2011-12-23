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Dünya

Pakistan Ordusu: ''21 Taliban öldürüldü'' İSLAMABAD (A.A)

23 Aralık 2011 10:20

-Pakistan Ordusu: ''21 Taliban öldürüldü'' İSLAMABAD (A.A) - 23.12.2011 - Pakistan ordusu Afganistan'ın sınırındaki Orakzai aşiretler bölgesinde 21 Taliban militanını öldürdü. Ordunun Kalaya kentindeki karargahından yapılan açıklamada, Yukarı Orakzai'nin Momzai bölgesindeki Taliban güçlerine karşı hava bombardımanıyla desteklenmiş kara operasyonunda 21 militanın öldürüldüğü, 14 militan yaralandığı bildirildi. Yukarı Orakzai'nin Akhonkot, Barlas, Kago Kamer ve Chappar bölgelerindeki mağara ve sığınakların hava bombardımanlarıyla tahrip edildiği belirtildi. Pakistan ordusu, Taliban militanlarının etkili olduğu Orakzai'de son üç ayda düzenlediği 146 operasyonda 270'ten fazla militanı öldürdü.

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