-PAKİSTAN OPERASYONU 15 DAKİKA SONRA ÖĞRENDİ DUBAİ (A.A) - 09.05.2011 - Pakistan İçişleri Bakanı Rahman Malik, El Kaide lideri Usame bin Ladin'in öldürüldüğü operasyonun başlamasından 15 dakika sonra haberdar edildiğini bildirildi. Malik, Cidde'de El Arabiya televizyonuna yaptığı açıklamada, "15 dakika sonra operasyondan haberdardım ancak operasyonun amacının bu olduğunu düşünmüyordum" dedi. Parlamentoda bugün operasyonla ilgili açıklama yapması beklenen Malik, operasyon sırasında pilotsuz iki uçaktan birinin düştüğü bilgisinin de ilk olarak kendisine verildiğini söyledi. Güvenlik alanında ABD ve Pakistan arasında sürekli işbirliği olduğunu vurgulayan Malik, "Amerikan güçlerinin Pakistan topraklarında operasyonlar düzenlediğini" ifade etti. -"ARAP İSYANLARI EL KAİDE'NİN ZAFERİ" El Kaide'nin Kuzey Afrika kolu (Aqmi), Arap ülkelerindeki isyanların kendi zaferleri olduğunu savundu. İnternetteki bazı siteleri takip eden Amerikan kuruluşu SITE'a göre Aqmi tarafından yayımlanan bir bildiride, ''Arap dünyasındaki olaylar, Şeyh'in (Usame bin Ladin) birinci planda yer aldığı cihadın meyvelerinden sadece biridir'' denildi. Bin Ladin'in öldürülmesine de değinilen bildiride, ''Ona ağlamayın, ayağa kalkın ve onun adımlarından yürüyün. Ayağa kalkın ve haksız Siyonist Amerikan saldırısına bütün gücünüz ve enerjinizle karşı koyun'' ifadesine yer verildi. Aqmi'nin bildirisinde ayrıca, bin Ladin'in izinden gidecekleri belirtildi. -"BİN LADİN BÜYÜK BİR SAVAŞÇIYDI" Endonezya'da teröre destek suçuyla yargılanan din adamı Ebu Bekir Beşir, ABD'nin Pakistan'da düzenlediği operasyonda ölen El Kaide örgütünün lideri Usame Bin Ladin'i ''büyük bir savaşçı'' olarak niteledi. Beşir basına yaptığı açıklamada, Bin Ladin'in, ''İslam için yaptığı büyük fedakarlıklardan dolayı cennetle ödüllendirileceğini'' ifade etti. Endonezya'nın Açe eyaletinde bir terör kampı kurulmasına destek sağlamak suçundan yargılanan 72 yaşındaki Beşir, söz konusu açıklamayı başkent Cakarta'da yargılandığı, halen devam eden mahkemesinde dava işlemlerine geçilmeden hemen önce yaptı. Beşir, Endonezya'da çoğu Batılı turist olmak üzere 260 kişinin ölümüyle sonuçlanan bir dizi intihar saldırısını düzenlemekle suçlanan ve El Kaide bağlantılı olduğu belirtilen İslam Cemaati adlı örgütün kurucuları arasında yer alıyor.