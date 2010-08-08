-PAKİSTAN, NATO'DAN YARDIM İSTEDİ İSLAMABAD (A.A) - 07.08.2010 - Pakistan, 1500'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketiyle baş edebilmek için NATO'dan yardım istedi. NATO, üye ve ortak ülkelerin önerdiği desteğin koordinasyonunda yardımcı olacağını bildirdi. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Hillary Rodham Clinton, Pakistan Başbakanı Yusuf Rıza Gilani'yi telefonla arayarak, ülkesinin her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu söyledi. Amerikan helikopterleri, halihazırda Svat Vadisindeki felaketzedelerin tahliyesine ve bu bölgeye yardım götürülmesine destek oluyor. Bu arada, Fransa Pakistan'a yapacağı yardım miktarını 1,05 milyon avroya yükseltme kararı aldı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Christine Fages, Bakan Bernard Kouchner'in talebi üzerine 550 bin avronun Pakistan'da çalışmalarını sürdüren yardım kuruluşlarına, 350 bin avronun Dünya Gıda Programı aracılığıyla gıda yardımına 150 bin avronun da Pakistan'a destek verilmesi amacıyla BM Mülteciler Yüksek Komiserliğine verileceğini kaydetti. Pakistan Devlet Başkanı Asıf Ali Zerdari, Fransa ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve Fransa Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner ile görüşmelerinde, sel felaketzedelerine insani yardım konusunu gündeme getirmişti. 1500'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinden 12 milyondan fazla kişi de etkilendi.