T24 LogoT24 Logo
Dünya

PAKİSTAN, NATO'DAN YARDIM İSTEDİ İSLAMABAD (A.A)

08 Ağustos 2010 01:08

-PAKİSTAN, NATO'DAN YARDIM İSTEDİ İSLAMABAD (A.A) - 07.08.2010 - Pakistan, 1500'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketiyle baş edebilmek için NATO'dan yardım istedi. NATO, üye ve ortak ülkelerin önerdiği desteğin koordinasyonunda yardımcı olacağını bildirdi. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Hillary Rodham Clinton, Pakistan Başbakanı Yusuf Rıza Gilani'yi telefonla arayarak, ülkesinin her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu söyledi. Amerikan helikopterleri, halihazırda Svat Vadisindeki felaketzedelerin tahliyesine ve bu bölgeye yardım götürülmesine destek oluyor. Bu arada, Fransa Pakistan'a yapacağı yardım miktarını 1,05 milyon avroya yükseltme kararı aldı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Christine Fages, Bakan Bernard Kouchner'in talebi üzerine 550 bin avronun Pakistan'da çalışmalarını sürdüren yardım kuruluşlarına, 350 bin avronun Dünya Gıda Programı aracılığıyla gıda yardımına 150 bin avronun da Pakistan'a destek verilmesi amacıyla BM Mülteciler Yüksek Komiserliğine verileceğini kaydetti. Pakistan Devlet Başkanı Asıf Ali Zerdari, Fransa ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve Fransa Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner ile görüşmelerinde, sel felaketzedelerine insani yardım konusunu gündeme getirmişti. 1500'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinden 12 milyondan fazla kişi de etkilendi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24